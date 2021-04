Mayra Cardi e Sophia Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:14

fotogaleria Life coach de sucesso e faturando horrores com seu método de emagrecimento, Mayra Cardi tem muito mesmo para gastar e uma das suas mais novas extravagâncias foi o parque de diversão que construiu no quintal de sua casa na região de Campinas, interior de São Paulo, para a sua filha Sophia. "Tem um parquinho, mas o que eu construí foi uma mini cidade de verdade com tudo. Lá tem escola, hospital, shopping e salão de cabelereiro. São casinhas com tudo dentro e que as pessoas podem entrar e por exemplo no supermercado tem frutinhas, carrinhos, máquina registradora e prateleiras. Na casinha do hospital tem um balança, maca... Enfim. Todas casinhas têm tudo", conta a influenciadora.

Mayra também evitou falar em cifras sobre os gastos com o presente para a menina, de 2 anos e meio. 'É um dinheiro muito bem investido na felicidade dela e é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito porque ela brinca muito. É um investimento emocional pra ela e pra mim que trabalho muito para proporcionar isso", explica em entrevista ao programa 'Me Poupe Show' com Nathalia Arcuri na RedeTV!.