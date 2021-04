Nanda Costa e Lan Lahn Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 05:00

fotogaleria Depois de adiar os planos de engravidar por conta da pandemia de Covid-19, a atriz Nanda Costa e sua mulher, Lan Lanh, foram vistas em uma clínica de fertilização em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A atriz, que recentemente interpretou Erica em 'Amor de Mãe', e a percussionista têm planos de aumentar a família.

Nanda Costa congelou os óvulos ainda em 2019, mas decidiu inicialmente adiar o momento de ser mãe por conta de seu trabalho em 'Amor de Mãe'. Com a pandemia do novo coronavírus, a atriz resolveu novamente deixar os planos de aumentar a família mais pra frente. A artista vinha planejando ter filhos com Lan Lanh há um tempo. As duas, inclusive, decidiram se casar no civil para, além de oficializar a união, facilitar o registro da criança após o nascimento.

Nanda Costa assumiu o namoro com Lan Lanh no Dia dos Namorados, em 2018, após ser fotografada correndo na praia com a amada. Mas as duas já se relacionavam há quatro anos e meio quando decidiram trazer o namoro a público. Na ocasião, o personagem dela em 'Segundo Sol', da Globo, a ajudou a contar ao mundo sobre seu grande amor. Ela interpretava Maura, uma policial que vivia conflitos familiares por namorar outra mulher, Selma, personagem de Carol Fazu.