Julia Peixoto Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 05:00

A influenciadora Julia Peixoto, nascida na comunidade Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, conquistou o público com vídeos fazendo maquiagem e mostrando sua humilde realidade. Hoje, com quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, a mais nova agenciada da K2L, empresa que lançou Anitta, anuncia sua própria linha de maquiagem, inspirando jovens e mulheres a irem atrás dos seus objetivos. A coluna deseja sucesso à influencer.