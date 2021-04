Viih Tube Reprodução/Globo/BBB

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 12:10

Considerada uma das principais participantes do 'BBB 21', Viih Tube atingiu 1,1 bilhão de visualizações em seus vídeos no Youtube. Desde o início do programa até agora, foram mais de 40 milhões de views. Dentre os conteúdos mais acessados, estão as webséries da atriz, que aparecem seis vezes no ranking dos vídeos mais visualizados.

Desde sua entrada no reality da Globo, Viih Tube vem crescendo bastante, conquistando um novo público e já conta com 11,1 milhões de inscritos no canal. Além disso, ela é considerada uma das maiores youtubers da América Latina. A sister atualmente disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil ao lado dos brothers Gil e Fiuk.