Polícia aborda PK Delas, que estava no carro com duas mulheres nuas na Praia da Barra Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 07:11 | Atualizado 24/04/2021 07:14

O feriado de São Jorge, comemorado na última sexta-feira (23) começou animado para o MC PK Delas. Mas a farra terminou na 16ª DP (Barra). Ele estava acompanhado de duas mulheres nuas quando foi abordado por policiais militares na Praia da Barra.

A polícia estava no local dando suporte a uma operação do Corpo de Bombeiros para encontrar um sargento da corporação que havia se afogado no mar.

Na delegacia, o funkeiro prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. No último dia 11, ele também teve problemas com a polícia. Os militares interromperam uma festa de aniversário promovida por PK Delas na Barra da Tijuca. PK Delas também é famoso por realizar lives eróticas no Instagram.

Veja o vídeo:

Vídeo: MC PK Delas é detido na Praia da Barra com duas mulheres na noite de sexta-feira (23) pic.twitter.com/hOkktFWNNx — Fábia Oliveira (@OliveiraFabia_) April 24, 2021