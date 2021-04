Felipe Prior posa para seu primeiro ensaio sensual Márcio Farias / Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 11:48

Felipe Prior estava pistola com o governo de São Paulo, nesta sexta-feira (23), após descobrir que foi multado enquanto fazia uma ação de caridade em uma via pública da Zona Norte da capital paulista. O arquiteto e ex-BBB contou que a notificação veio após ele ser flagrado pelos agentes de trânsito com sua moto parada em cima de uma ciclofaixa da Avenida Cruzeiro do Sul, enquanto distribuía ovos de Páscoa para crianças carentes.

"Só pra explicar minha indignação e ver se alguém toma alguma providência nessa merd*. Eu estava dando ovos de Páscoa para as crianças na Cruzeiro do Sul (via pública), porque tem um monte de gente morando na rua. Estava com a minha moto em cima da ciclofaixa e parei ali para distribuir ovos de Páscoa para as crianças com o meu dinheiro, com doações dos meus fãs. E eu tomei uma multa, porque algum filho da put*a da CT ou órgão aí pegou e me deu multa porque eu estava andando de moto em cima da ciclofaixa. Esse merda não tem o mínimo de compaixão em ver o que eu estava fazendo em cima da merd* da ciclofaixa", esbravejou o ex-brother, que continuou.



Publicidade

"Essa porr* de ciclofaixa que vocês fazem, vão tudo a merd*. Hoje eu me revoltei. Vai tudo tomar no c*. A ideia da multa é educar, Jão Doria, prefeito? Porque se a ideia é educar, vocês não estão educando é ninguém. Estão só arrecadando dinheiro. Isso é ridículo, velho. Vocês que tinham que estar doando ovo de Páscoa pra todo mundo e não deixando ninguém morar na rua. É ridículo, o que vocês fazem é uma palhaçada. Eu estava, sim, com a minha moto em cima da ciclofaixa, porém estava dando ovo de Páscoa pra toda criançada que estava morando na rua. Eu filmei essa palhaçada de todo mundo que deu multa por causa disso. Então vocês vão tudo à merd*. Eu não tô aqui pra andar em cima da calçada com a moto. Eu sei que não pode", finalizou o arquiteto.