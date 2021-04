Teto da Redação da Record Rio desabou; não há feridos no local Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 12:58

Depois que o Sindicato dos Jornalistas visitou as instalações da Record Rio e emitiu um comunicado afirmando ter averiguado que os jornalistas da filial vêm trabalhando fora das condições adequadas para a pandemia de Covid-19, a emissora emitiu um comunicado afirmando o contrário. Em comunicado enviado à esta coluna, a Record Rio afirma, inclusive, que a entidade chegou a elogiar as condições atuais de trabalho dos profissionais após o incidente.

"A Record TV Rio comunica que sempre cumpriu e cumprirá todos os protocolos de segurança referentes ao combate da COVID-19. A emissora reforça que todos os colaboradores estão em locais adequados de trabalho. Inclusive, isso foi motivo de elogio do sindicato durante a visita nesta quinta-feira, 22, quase uma semana após o ocorrido. Virgínia Berriel e Nando Neves, representando o sindicato, elogiaram toda estrutura montada para os jornalistas na redação e estúdio. A emissora reforça que os funcionários citados estão recebendo toda assistência necessária e que quando do ocorrido foram cumpridas todas as exigências legais. Além disso, o jornalismo montou um planejamento específico para diminuir o fluxo de pessoas dentro da empresa", diz o comunicado.



A emissora ainda lamentou a postura do sindicato após a visita. "A Record TV Rio lamenta o posicionamento público do sindicato dos jornalistas, uma vez que a visita foi feita somente uma semana depois do ocorrido, e com citações inverídicas sobre as condições de trabalho de todos os colaboradores".

Publicidade

Estúdio da Record após o desabamento Reprodução

Em nota compartilhada nas redes sociais, o Sindicato dos Jornalistas se posicionou totalmente contrário às atuais condições de trabalho dos profissionais da Record Rio. “Com a redação e o estúdio interditados e sem previsão para recuperação, os jornalistas foram alocados em outras duas salas improvisadas e, evidentemente, sem as condições adequadas ao trabalho. O espaço não é grande, o que faz com que a equipe trabalhe com uns próximos aos outros. A transmissão dos telejornais está sendo feita do Estúdio Glass, um espaço mais amplo onde também é feita a transmissão de outros programas”.



A entidade ainda solicitou à Record uma cópia do CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) do editor do 'Jornal da Record', Alex Cunha, que teve ferimentos mais graves por conta do desabamento e precisou passar por uma cirurgia na mão esquerda, no último sábado. “O diretor do Jurídico, Ricardo, informou que a CAT foi aberta pelo RH de São Paulo, já que o jornalista é contratado da Record SP. Ainda assim, o sindicato manteve a cobrança, lembrando que o acidente ocorreu no Rio”, diz trecho do comunicado.