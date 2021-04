Lucas Guimarães recebe Maiara e Maraísa Eunivan Silva/Ag.fpontes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 09:43

O influenciador digital Lucas Guimarães bateu recorde nesta ultima sexta-feira (23) ao acumular mais de 2,5 milhões de visualizações na primeira edição do 'Boteco do Lucas Guimarães'. Com um cenário inspirado em Las Vegas, o evento reuniu grandes estrelas da música em Goiânia, como Joelma, Maiara e Maraísa, Zé Vaqueiro e Felipe Araújo.

A live, comandada pelo marido de Carlinhos Maia, contou com um mega estrutura, repleta de luxo e efeitos de última geração. O palco tinha mais de 370 metros de painel de LED, medindo 30m de comprimento por 20m de altura . A apresentação virtual teve transmissão pelo canal oficial de Carlinhos Maia no YouTube. Além dos shows, a live contou com a parceria do Estação Cap, que sorteou um carro e 10 giros de R$ 5 mil. Parte da renda obtida com a venda dos títulos de capitalização será revertida para a Casa Ronald McDonald, do Rio de Janeiro. A entidade presta assistência para crianças e adolescentes com câncer e seus familiares.