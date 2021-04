Solange Vega Reprodução/Instagram

25/04/2021

A ex-BBB Sol Vega usou as redes sociais neste domingo (25) para desabafar sobre o descaso da produção do reality 'No Limite', da Globo. Segundo ela, a equipe da atração a convidou para participar da seleção, mas sequer deu uma satisfação se ela estava ou não selecionada para o programa.

"Não me falaram nada. Eu só fiz o que eles pediram e eles nem falaram se eu tava fora, que não deu... Eles não têm essa consideração por você. Da outra vez foi a mesma coisa: quando eu vi, já tinham escolhido o pessoal e também não me falaram nada. Agora eu sei que já escolheram, porque hoje que vão falar o nome do elenco. E é isso. Vida que segue... Eu deveria não ter ido, porque eu já passei por isso e tô passando de novo. Uma sensação horrível, porque você faz um monte de planos e de repente você vê que não vai viver aquilo. Cansada de ser enganada", desabafou.