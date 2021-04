Ana Paula Evangelista ao lado do marido, Marco Alessandro Divulgação

Publicado 27/04/2021 04:00

De volta à Dinamarca, Ana Paula Evangelista, musa da Unidos da Tijuca, falou sobre sua recepção no aeroporto, após desembarcar de um voo vindo do Brasil - que ainda registra alto índice de contaminação. "Me senti naquele filme 'Quarentena' por causa de tanta atenção e cuidado que as autoridades do aeroporto tiveram com os passageiros do meu voo. Fiz um teste PCR particular antes de viajar e tive que fazer outro no aeroporto daqui. Os testes aqui são obrigatórios e gratuitos, com resultado em 15 minutos. Como estou vindo do Brasil, que é área vermelha, tenho que cumprir a quarentena ou fazer outro teste após quatro dias da chegada para terem a certeza que não fui contaminada durante a viagem", conta a modelo.

Ana e o marido, Marco Alessandro, estavam com data marcada para se vacinarem em Copenhage, porém, a vacinação do casal precisou ser adiada por conta da suspensão da vacina que eles iriam tomar. "Eu e o meu esposo estávamos previstos de sermos vacinados em maio, mas como a Dinamarca suspendeu o uso da vacina Astrazenica, irá atrasar um pouco, então provavelmente seremos vacinados até julho.", disse a modelo.



