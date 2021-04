Luciana Gimenez e o pai reprodução do instagram

Publicado 27/04/2021 05:00

fotogaleria Luciana Gimenez vem enfrentando dificuldades junto às instituições financeiras, que dificultam a liberação dos valores em aplicações deixados pelo seu pai, João Abu Morad, que morreu em dezembro do ano passado, vítima de causas naturais. Aos 85 anos, o patriarca também deixou bens materiais. Há menos de cinco meses da morte do pai, Gimenez recorre à justiça para que se oficie o Itaú, no sentido de liberar R$ 900 mil. No último dia 13, os advogados da apresentadora reclamaram que a instituição financeira ainda não havia colaborado com a Justiça.

O pai de Gimenez declarou em seu último imposto de renda o valor de R$ 480 mil em aplicações e, desde fevereiro, Luciana e seus advogados querem saber onde estão as quantias, já que o banco se recusa a fornecer tais informações sem ordem judicial. O banco Bradesco, por sua vez, já atendeu uma determinação judicial e disponibilizou pouco mais de R$ 400 mil.



No dia 2 de março, a Justiça de São Paulo decidiu que Luciana Gimenez será a inventariante. Entre as obrigações da apresentadora está a de apresentar à justiça, em até 60 dias, os herdeiros, a relação de todos os bens individualizados e a certidão do testamento. Mesmo com estado civil solteiro e tendo deixado apenas uma filha maior de idade (Luciana), o pai da apresentadora deixou um testamento que contém bens a inventariar.