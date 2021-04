Junior Lima Ag. News

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:26

Junior Lima usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para revelar o sexo de seu segundo bebê com Monica Benini. Segundo o irmão de Sandy, o casal agora está à espera de uma menina. Ele ainda pediu aos fãs ajuda com a sugestão de nomes para a bebê.

Passando aqui p atualizar vcs da nossa novidade! Descobrimos que estamos esperando uma menina. Aaaaai, meu coração. Sugestões de nomes?", escreveu o cantor, que já é pai do pequeno Otto. Falando no Otto, o primogênito errou ao apostar que ganharia um irmãozinho.

