Nanny Azevedo divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:04

Bruno Diegues lança, nesta terça-feira (27), o clipe da coreografia de 'Jaque', sua nova música de trabalho. O video foi gravado no Beco do Batman, em São Paulo, e chega às plataformas digitais com uma ação viral no Tik Tok e Instagram. A coreografia tem a assinatura de Evelyn Garcia. "Preparamos um Tik Tok especial, que será um challenge para competir. Quero ver todo mundo fazendo! A musica é envolvente e contagiante. Uma mistura de samba e funk, estou apaixonada!", disse a coreógrafa.

Quem também participa do projeto é Nanny Azevedo, dançariana do cantor Leonardo e que também faz sucesso dando dicas de coreografias em aplicativos e rede sociais. "Muito grata em participar deste projeto. Esse feat ficou demais. 'Jaque' tem uma vibe muito boa, adoro ouvir e dançar ", afirma Nanny. O clipe também contou com a participação de Carol Medeiros.