Mayana Neiva Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:21 | Atualizado 27/04/2021 15:37

Mayana Neiva resolveu tirar alguns dias de descanso em meio a natureza e escolheu o paraíso chamado a de Santa Cruz do Rio Pardo, no interior de São Paulo. A atriz compartilhou algumas fotos das 'férias' e surpreendeu os seus seguidores com cliques sensuais nas cachoeiras do lugar. Ela mostrou que está em plena forma física. "Cada canto desse lugar me emociona!", escreveu Mayana na legenda do álbum, que recebeu comentários de fãs e colegas de profissão como Regiane Alves, Anderson Di Rizzi, Kiko Mascarenhas, Marisol Ribeiro e outros.

Mayana, que vem fazendo sucesso na Argentina com a série Encerrados, do diretor Benjamin Ávila, pode ser vista na reprise de 'Ti-ti-ti', novela que foi ao ar em 2010 e marcou a sua estreia na televisão. Paraibana, de 37 anos, ela acaba de assinar contrato com a Netflix.

Publicidade