Rafaella Santos

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:32

Rafaella Santos deve ter bem anotado o número de procedimentos estéticos que já passou nos últimos anos, mas, esta humilde colunista se perdeu na conta. A irmã de Neymar acaba de fazer mais uma aplicação de botox no rosto e passou por uma técnica nova chamada rinomodelação para afinar o nariz. Não satisfeita, a estudante de moda preencheu também mais os lábios e quem entregou todas intervenções foi um dos médicos de uma badalada e cara clínica estética de São Paulo. "Ela gosta do nariz bem empinadinho e de lábios bem carnudos", contou o cirurgião antes dos procedimentos. Rafaella, de 25 anos, não se importou em mostrar o antes e depois dos tratamentos e ainda assumiu ter gostado do resultado final.