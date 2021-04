Michel Teló Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 05:00 | Atualizado 28/04/2021 06:42

Garoto-propaganda de uma marca de eletrodomésticos para limpar e arrumar ambientes, Michel Teló foi detonado nas redes sociais ao sugerir um robô aspirador de pó como 'um presente mais do que especial' para o Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio. Muitas fãs do cantor sertanejo esbravejaram contra a sugestão, considerada uma atitude 'machista estrutural' por associar os cuidados do lar com a figura feminina. Elas também duvidaram que Thais Fersoza iria ganhar o mimo na data. "Toda mulher quer presente pessoal e não para casa. Ninguém te contou isso?", questionou uma internauta. "Que tal um facão para limpar o quintal no Dia dos Pais?", mandou outra. Bola fora, Teló.