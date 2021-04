Maitê Proença em novembro de 2018. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 05:00

A atriz e escritora Maitê Proença lançou, em setembro de 2020, sua peça autoral 'O Pior de Mim', com direção de Rodrigo Portella. A obra ganha nova temporada on-line entre os dias 19 de abril e 30 de maio, online e sob demanda, na plataforma Sympla. Os ingressos de apoio para que artistas continuem produzindo na pandemia custam entre R$ 10 e R$ 200. Na peça, Maitê convida o público a uma reflexão sobre sentimentos universais a partir de sua própria trajetória, desde a infância até os dias atuais.

"A ideia que eu tive era falar de mim em um momento em que todas as mídias mostram o melhor das pessoas e como elas são alegres, cheia de amigos e que ninguém é solitário. Então, se ao falar e mostrar onde eu tropecei e onde foi que eu errei, eu iria conversar com toda gente que também faz o mesmo", diz a atriz.



Publicidade

A produção foi elaborada em meio aos desafios da pandemia, trazendo inovação às experiências de teatros filmados, que se tornaram comuns durante este período. "Combinei com o Rodrigo que iríamos criar uma linguagem. Ele colocou duas câmeras no palco, como se fossem pessoas com quem eu estivesse falando, tornando a conversa mais íntima. Então, é um formato que fizemos, levando em consideração que nós não queríamos fazer da maneira que já sabemos que não funcionaria muito bem", finaliza Maitê.