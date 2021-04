Lucas Chianca 'Chumbo' Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 10:48 | Atualizado 28/04/2021 10:53

Nesta terça-feira (27), uma live entre o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e o CEO do Instagram, Adam Mosseri, surpreendeu alguns brasileiros. Acontece que, durante a conversa dos dois sobre o aplicativo e rede social, Mark contou quem ele segue na plataforma e revelou ser fã do brasileiro Lucas Chumbo, o surfista de onda gigantes, que participou do 'BBB 20' e agora está no elenco da próxima edição do reality 'No Limite', da TV Globo.

Quando perguntado sobre seus criadores de conteúdo favoritos no Instagram e Facebook, Mark contou que acompanha, entre outros surfistas, o Chumbo. “Depende da categoria... Sigo muitos surfistas e 'foilers' do mundo todo. Sou muito ligado no esporte e sigo pessoas como Kai Lenny e Lucas Chumbo, que são incríveis no que fazem. Acho que o Kai é incrível no foil, é como um mágico nas ondas e em todas as coisas que ele faz... Isso fez com que eu me interessasse pelo esporte", afirmou Mark.

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil logo na primeira semana da temporada do ano passado, Lucas Chumbo venceu o desafio 'Gigantes de Nazaré', em Portugal. No campeonato, ele surfou uma onda de aproximadamente 17,6 metros. Ele também ficou entre os finalistas do' Big Wave Awards 2020', nas categorias 'Melhor Performance' e 'Maior Onda do Mundo'.