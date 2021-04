Toni Garrido e Jorge Vercillo em apresentação em festa de casamento na pandemia Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:17

Jorge Vercillo e Toni Garrido vêm sendo muito criticados recentemente por terem se apresentado em uma festa de casamento, no último fim de semana. No evento, que aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, houve aglomeração dos convidados, obviamente. Todos sem máscara ou tomando qualquer medida que pudesse evitar o contágio da Covid-19. O palco onde os dois artistas cantavam juntos era basicamente colado com a pista onde estavam todas as pessoas. Para piorar, o local da festa ainda era fechado.

Confira no vídeo:

Publicidade