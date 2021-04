Leandro Hassum e Pedro Burgarelli Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:49

Leandro Hassum compartilhou em seu Instagram um vídeo dançando com o ator mirim Pedro Burgarelli, de 11 anos, que está no elenco do filme Cidade Invisível, da Netflix, na fase criança do personagem Tutu. O jovem artista também está no elenco da novela 'Gênesis', da Record TV, na pele do personagem Ló, também na fase infantil.



Morando fora do país, nos Estados Unidos, Hassum, na verdade, aderiu ao filtro de danças que o ator mirim criou, cujo alcance neste desafio já ultrapassa mais de 1,2 mil compartilhamentos. O desafio 'Remix do Pedro', vem fazendo sucesso nas redes sociais. Em sua publicação, Hassum escreveu: "Bom Dia! Vamos começar a semana assim. Ainda seguindo os pensamentos de Miguel de Cervantes. 'O meu descanso é a batalha!'"



O vídeo de Leandro Hassum teve mais de 25 mil curtidas e mais de 300 comentários, entre eles, o da atriz Cássia Linhares e da apresentadora Luiza Szveiter, do programa 'Encontro'. Leandro Hassum estará em breve no longa 'O Autor da Boa Mentira", pela Globoplay.

Assista:

