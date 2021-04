Andrea Veiga Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:55 | Atualizado 28/04/2021 22:09

Andrea Veiga usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para revelar a importância de consultar os médicos a cada sinal de anormalidade no corpo. A ex-paquita e atriz contou que descobriu uma lesão suspeita no nariz durante uma consulta na dermatologista, que possa ser um pré-câncer. "Bom dia, vocês devem estar estranhando isso aqui no meu nariz, vocês sabem que eu amo praia e ontem fui na minha dermatologista fazer a minha manutenção anual e descobrimos uma lesão pré-câncer. E olha a importância do filtro solar! Eu vou confessar para vocês, que algumas vezes não passava o filtro e está aí o resultado. Espero que não seja nada sério. Vamos fazer a biópsia ainda", explicou.