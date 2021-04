Flávia Pavanelli e Pepe Cruz Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 15:32 | Atualizado 28/04/2021 15:35

A fila andou de vez para Flávia Pavanelli. A atriz acaba de assumir o namoro com o empresário João Pedro Cruz, mais conhecido nas redes sociais como Peper Cruz. Ela, que também é uma das maiores influenciadoras digitais do país, confirmou o relacionamento sério com o rapaz em entrevista ao canal 'POD Delas', no Youtube.

Herdeiro milionário, João Pedro é filho de Gilson Gomes da Cruz, dono da Qualidade Alimentos, maior armazém frigorífico do Distrito Federal. O sogro de Pavanelli ainda possui fazendas e atua no ramo da construção civil.