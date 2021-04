Toni Garrido Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 16:14 | Atualizado 28/04/2021 17:52

fotogaleria Tony Garrido procurou esta humilde colunista, na tarde desta quarta-feira (28), para esclarecer a apresentação dele e de sua banda, ao lado do cantor Jorge Vercillo, em um casamento realizado no último final de semana, em Búzios . O artista confirmou que foi convidado para fazer um show em um evento familiar de dois dias com 50 a 70 pessoas, no máximo, com os protocolos da pandemia sendo respeitados. "No primeiro dia aconteceu o luau e eu fiz o show todo protocolar. Foram 35, no máximo 40 pessoas e eu tenho imagens das pessoas distantes de mim e eu distante delas. Não teve aglomeração", começou Garrido.

O cantor ainda ressaltou que a festa aconteceu em um local aberto de uma pousada na Praia da Ferradura. "O espaço era colado na areia e não tinha teto. Era totalmente aberto e não era uma festa clandestina. Os vizinhos dessa pousada acionaram a Prefeitura de Búzios e o agentes foram ao local e viram que estava tudo legalizado. Aconteceu isso durante a passagem de som e antes um pouco da festa", explicou o cantor.

"Eu sabia que estava indo a um evento apurado e permitido pela Prefeitura e pela Defesa Civil, acordado com os noivos que eu estava indo a um casamento familiar com poucos convidados, na beira do mar e em um espaço aberto. Eu e a minha banda estávamos de máscaras e fomos testados antes e depois dos eventos e as pessoas ficaram afastadas. Estou há um ano e três meses sem fazer um trabalho público e eu só fiz esse trabalho com as garantias legais, dentro das normas de segurança e da legalidade das autoridades. Estou levando esse período com muita segurança. Não tive Covid-19, a minha família não teve Covid-19 e eu e minha banda não levamos nem trouxemos a Covid-19", finaliza.