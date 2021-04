Yane de Simone Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 17:42

Yani de Simone , a Mulher Filé, está internada no Hospital San Genaro, em São Paulo, para realizar uma cirurgia de emergência nas mamas na noite desta quarta-feira (28). A cantora e DJ foi diagnosticada com uma contratura capsular grave (fibrose) com formação de líquido em volta, que pressiona as próteses de silicone colocadas há anos. A equipe médica, comandada pelo cirurgião Nívio Moreira, decidiu pela intervenção, já que Yane poderia ter um quadro clínico de infecção grave, correndo até risco de vida. Filé vinha se queixando de fortes dores na região há alguns dias, mas na manhã desta terça-feira o incômodo piorou e ela buscou ajuda de especialistas na área.