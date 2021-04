Gabriella Di Grecco Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 05:00

A brasileira Gabriella Di Grecco, co-protagonista do sucesso teen 'Disney Bia', tem muitos motivos pra comemorar. A série volta e meia tem figurado na categoria 'Trending' do streaming Disney +, que conta com as produções da plataforma que estão em alta. Paralelo a isso, desde que estreou também o especial da série 'Bia: Um Mundo Al Revés', a atração também tem conseguido boa repercussão na internet. A produção, que faz sucesso em mais de 40 países pela América Latina e Europa, é vencedora na Categoria 'Programa de TV Favorito", no Meus Prêmios Nick 2020.