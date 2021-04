Laurah Peçanha Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 02:00 | Atualizado 30/04/2021 11:22

Laurah Pessanha, destaque do The Voice Kids 2019, se prepara para lançar seu primeiro single e clipe profissional, e a música escolhida se chama 'Seja Luz' e a escolha música surgiu para homenagear a sua ex-técnica do reality da Globo, Claudia Leitte.

"Quando comecei a pensar em minha primeira música de trabalho, quis colocar como inspiração, a Claudinha, que foi, e é Luz em minha vida, até hoje! Ela me deu a oportunidade de entrar para o programa, me deu oportunidade de eu ir para Salvador e cantar ao seu lado. Que emoção, gente! E, está sempre me dando mil oportunidades, respondendo minhas mensagens, curtindo minhas publicações, falando comigo pelo direct. Então, independente do que aconteceu no programa, sem ter saído campeã do The Voice Kids naquele ano, Claudinha é luz na minha vida. E, minha vitória vem a cada dia, que consigo iluminar a vida de alguém! Porque continua me apoiando em tudo, me inspirando a fazer diferença, como ela também faz em nossas vidas, sendo Luz! Espero que esta canção, seja e leve Luz para muita gente", explica Laurah

O lançamento de 'Seja Luz' acontece nesta sexta-feira (30) em todas as plataformas digitais de Laurah Peçanha.