Publicado 30/04/2021 02:00

Looks de gala, flashes e tapetes vermelhos são sinônimos de premiações mundiais. Mas os bastidores desses eventos mais aguardados do ano carregam muito mais do que isso e são repletos de momentos inusitados que ficam longe das transmissões da TV. As personalidades se preparam por meses, e mesmo assim nem tudo pode acontecer como o esperado, como foi o caso da modelo Amanda Ford, que já apareceu no red carpet sem ter feito cabelo e maquiagem após profissionais de beleza cancelarem a agenda com a jovem.

“Eram dois dias de tapetes e premiação em Cannes, na Riviera Francesa, e no segundo dia eu tinha três eventos importantes, um muito perto do outro. No primeiro evento tive um time de maquiadores e hairstylist para me ajudar, e nos outros dois foi tudo muito em cima da hora, me virei só com a ajuda do pessoal do hotel que estava hospedada”, contou.



“Pedi ajuda das governantas e fechei meu vestido, sem tempo de fazer maquiagem ou cabelo, e sai voando para ir a minha premiação, último evento do dia. Cheguei um pouco atrasada mas exatamente a tempo de receber meu prêmio”.