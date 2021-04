Gabi Martins contrata almoço romântico surpresa de aniversário para Tierry tierry

Nesta quinta-feira (29), a cantora Gabi Martins celebrou os 32 anos do cantor Tierry, com quem namora desde o final do ano passado. A morena contratou um almoço íntimo idealizado por ela e executado pelo chefe Marcelo Assakawa.

O cardápio, que ficou dividido em três atos, teve espaguete de palmito de pupunha ao molho oriental, figo fresco e presunto Parma como entrada, salmão ao molho de creme de espinafre sob cama de purê de mandioca e legumes ao forno grelhados como prato principal, e parfait de framboesa e bolo de aniversário de chocolate e morango sem glúten e sem lactose como sobremesa.



Seguindo as comemorações, eles fecharam a noite em um motel de luxo, em São Paulo, com decoração feita com pétalas, balões e surpresas, com trilha sonora de uma canção composta e gravada por ela especialmente para a data. A música tem o nome do amado, 'Tierry', e serve de termômetro para saber a quantas anda a relação.

Confira um trecho da canção

"Nos seus olhos eu pude ver

Um céu cheio de estrelas

Hackeou meu coração

Amo mais que salmão

Combina até nas besteiras



Cê quer compartilhar seu sobrenome é 3 g comigo pra sempre ?

De japa em Japa e Netflix

Daqui a pouco o bebê hit tá cantando com a genteee



Tierry

Tierry

Só você me faz sorrir

Você me faz feliz

Tierry, Tierry

Fica a vida inteira aqui

A vida inteira aqui

Comigo ?"



Sendo assim, Gabi vence o paréo e Rita não volta.