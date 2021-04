Lucas Lucco Divulgação/ Jacques Dequeker

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 14:51 | Atualizado 30/04/2021 14:59

Lucas Lucco caiu em uma cilada na noite desta quinta-feira (29). O cantor esteve no famoso condomínio Tamboré 2, em São Paulo, onde moram muitas celebridades, achando que estava indo ao local para uma reunião de trabalho com alguns empresários. No entanto, chegando lá, ele notou que se tratava de uma festa com aglomeração.

Era uma evento com DJ, bolo e até salgadinhos. O cantor ficou indignado por ter sido enganado e rapidamente deu as costas e foi embora: "Obviamente ele não ficou e não estava de acordo. Ele jamais iria compactuar com aglomeração no meio de uma pandemia. Era uma cilada", afirma a assessoria do artista.