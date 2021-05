Faustão Reprodução

A Band confirmou na tarde desta sexta-feira (30), a contratação do apresentador Fausto Silva. Em janeiro de 2021, Faustão anunciou que não seguiria trabalhando na Rede Globo após 33 anos de casa. “Em relação às notícias publicadas hoje que anunciam o retorno de Fausto Silva à Band em janeiro, a emissora informa que, uma vez confirmado, trata-se de um sonho antigo do Grupo Bandeirantes, que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso”, diz nota da TV Bandeirantes.

“Aqui na Band, Fausto Silva sempre foi muito querido e durante os seus anos de Globo, nunca perdeu a amizade de 40 anos com os irmãos João e Ricardo Saad. Quando saiu da Band, só deixou muitos amigos e grandes lembranças”, afirma. O apresentador trabalhou na Band entre 1986 e 1989, e comandou o “Perdidos na Noite” e o “Safenados e Safadinhos”.





“Certamente deixa também a Globo com a história marcante e vitoriosa que por lá construiu em 33 anos”, continua a nota. A empresa de comunicação não deu detalhes sobre o tempo de contrato ou sobre o formato do programa. Ainda não se sabe se Faustão permanecerá com os programas aos domingos, como era na Globo. A emissora afirma que detalhes serão informados na próxima semana. “Seu retorno à emissora será motivo de enorme alegria entre todos e reforça a estratégia da Band, que completa no ano que vem seus 55 anos de TV e 85 anos da Rádio Bandeirantes”, finaliza o comunicado.