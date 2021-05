Juliette e Lucas Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 18:42

Lucas Penteado nem chegou à final, mas se tornou um dos participantes mais marcantes do 'Big Brother Brasil 21' depois de uma passagem polêmica, que culminou com a sua desistência ainda no primeiro mês do reality da Globo. Nesta sexta-feira (30), o ator participou do programa 'Plantão BBB', comandado por Ana Clara Lima, e revelou para quem vai sua torcida nesta reta final. Mesmo depois de ter trocado beijos com Gilberto durante uma festa, ele não torce para o economista pernambucano. Lucas acredita que a merecedora do prêmio de R$ 1,5 milhão do jogo é Juliette Freire.