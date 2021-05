Rafa Kalimann Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 08:37 | Atualizado 01/05/2021 10:40

O apartamento que Rafa Kalimann morava quando estava em São Paulo foi colocado à venda. A cobertura, localizada no bairro Jardins, área nobre da capital paulista, possui 190 metros quadrados e pode ser adquirida pela bagatela de R$ 4 milhões. Mas estejam cientes que o proprietário está pedido R$ 1 milhão de entrada e que o valor do condomínio é de R$ 1,9 mil. O imóvel, que era alugado por Rafa, conta com três dormitórios, sendo um suíte e duas vagas de garagem. Atualmente Rafa Kalimann mora em uma mansão no Rio de Janeiro, onde está a trabalho pela Globo.