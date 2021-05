Caio e Rodolffo Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/05/2021 12:25

Caio não aguentou a emoção ao rever Rodolffo pela primeira vez neste fim de semana desde que saíram do 'BBB21'. Os dois se reencontraram em um hotel neste sábado (1) e o vídeo foi publicado no Instagram de empresário do ramo de agronegócio. "O reencontro pelo qual todos estavam ansiosos. Saudade demais de você, Bastião", escreveu na legendou Caio, que ainda comentou 'Estou tremendo que nem vara verde'.

"Amo você, meu compadre. Estamos juntos sempre!", comentou Rodolffo. "Te amo, compadre. Você é extra demais, obrigado por tudo e que Deus te conserve assim", respondeu o amigo, que assumiu ter perdido 15 quilos por conta do programa.





Nos stories, eles apareceram colocando o papo sobre o programa em dia e aproveitaram para destacara que o reencontro só foi promovido porque ambos testaram negativo para Covid-19. "Nós temos que deixar claro para o povo que fizemos o teste ontem e por isso não estamos usando máscara, abraçando e beijando", disse Rodolffo. "Não não podemos nos desgarrar agora", completou o sertanejo.





Publicidade