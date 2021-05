Lucy Alves Divulgação/Andre Hawk

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 05:00

Depois de um hiato de quase seis anos e se dedicando mais o seu lado de atriz, Lucy Alves lança mais um álbum da carreira de cantora: 'Avisa'. O novo trabalho chega no mercado no dia 17 de junho, mas até lá ela vai lançado um single a cada quinta-feira. A primeira canção é justamente a faixa título do disco composto por releituras de sucessos da banda paulistana Falamansa e uma faixa inédita.