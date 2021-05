Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 02:25

No domingo (2), Fátima Bernardes compartilhou um clique ao lado do namorado Túlio Gadelha e fez declaração no Instagram: "Há 42 meses (3 anos e meio), o dia 2 é o nosso dia. A foto não é de hoje, mas a gente adora esse lugar, então, tá valendo. Te amo", escreveu Fátima.

A coluna, que é do bem, ama essas demonstrações públicas de amor. Parabéns ao casal!