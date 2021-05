Angela Ro Ro Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 09:14

No início da tarde de domingo (2), Ângela Ro Ro foi levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, no Rio, depois de cair de cabeça no chão enquanto se exercitava. A cantora, de 71 anos levou quatro pontos, e fez questão de agradecer o atendimento na rede pública.

"Estava fazendo alongamento de manhã, com o meu tapetinho, e caí de cabeça no chão, na pedra dura. Foram só alguns pontinhos e tinha gente lá sofrendo muito mais que eu. Daqui a pouco já estou boa para continuar me exercitando. Obrigado pelo atendimento na rede público, um atendimento igual para todos, salve o SUS" disse a cantora no Instagram.