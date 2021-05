Luciana Gimenez Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:03

A Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal - STF, recebeu, na última quarta-feira (28), a queixa crime ajuizada por Luciana Gimenez contra o senador Jorge Kajuru, antigo partido Cidadania e do qual foi convidado a se retirar. A queixa crime em questão determina a notificação de Kajuru para que o mesmo apresente defesa no prazo de 15 dias.



A queixa crime apresentada pelo advogado, Lucas Guimarães Diaz, que representa a apresentadora na ação, indica a prática dos crimes de injúria e difamação feitos pelo senador Jorge Kajuru em entrevista ao vivo no programa 'Na Lata', no Youtube, em março deste ano.



O senador ainda responde a um processo na esfera cível estadual de São Paulo, pelo qual Luciana Gimenez pede indenização por danos morais. Kajuru já foi citado e, liminarmente está impedido de falar sobre Luciana, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

Quem pensa que os ataques de Kajuru contra Luciana Gimenez vem de hoje, se engana. A apresentora, que já ganhou em última instância um processo contra o político, movido em 2004, luta agora pelo cumprimento da sentença para que ele pague a quantia determinada pelo judiciário e que hoje gira em R$100 mil.



Imotivada e gratuitamente, já que nunca foram amigos ou tiveram qualquer tipo de intimidade, há 20 anos Kajuru vem se manifestando em público de maneira ofensiva e grosseira em relação à apresentadora, direcionando a sua integridade e honra como mulher. Sua conduta atingiu tal nível que ele, um senador da república, despreza decisões do poder judiciário que não lhe convém.

Os ataques que Jorge Kajuru vem direcionando à Luciana Gimenez criam uma situação muito perigosa, pois abre precedente para que outros homens façam o mesmo com mulheres achando que sairão ilesos de suas responsabilidades. Vale lembrar que a cada 7 horas uma mulher morre vítima de feminicídio. A cada 1 hora, 500 mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil e tudo começa com um dito 'simples xingamento' que o homem se acha no direito de proferir contra uma mulher.

Há rumores que Luciana possa ainda entrar com uma ação por tortura psicológica contra o senador, amparada pela Lei 9.455/97, que reconhece que o crime de tortura não se trata somente de abusos físicos e engloba situações que resultam em sofrimento mental ou psicológico. As constantes humilhações públicas que Luciana vem sendo exposta na imprensa ou em programas em rede nacional seriam provas irrefutáveis da atitude do senador.

Os filhos da apresentadora têm passado por vários transtornos devido aos ocorridos. Lucas Jagger, inclusive, foi atacado em uma postagem no Instagram do senador, que a retirou do ar após sofrer imensas críticas da opinião pública. Para terminar, vale lembrar que como citado em todo texto, Jorge Kajuru é um senador da república eleito democraticamente e tem como papel fazer com que a constituição seja obedecida, constituição essa que diz no artigo 5° inciso X: "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."