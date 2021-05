Luigi Barichelli Reprodução internet

A Justiça de São Paulo condenou a editora Rockfeller a indenizar Luigi Barichelli por uso indevido de imagem na unidade de Fortaleza, Ceará. O ator receberá quase R$ 100 mil de indenização por danos morais e materiais. A Rockfeller, que atua na área de ensino, foi acionada em março do ano passado, e a empresa possuía direitos de uso de imagem do ator somente até 1 de dezembro de 2018.



Barichelli chegou a notificar a empresa, que permaneceu inerte. A justiça concluiu que após o término do contrato de cessão de uso de imagem, a Rockfeller deveria ter recolhido todo o material de publicidade com a imagem de Luigi, e entendeu que a empresa objetivava aquisição de alunos para a unidade escolar da Rockfeller de Fortaleza, no Ceará.



De acordo com a decisão de segunda instância, publicada em 9 de abril, o ator receberá R$ 81,2 mil por danos materiais, em razão do descumprimento contratual, e ainda R$ 15 mil por danos morais.