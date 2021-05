Paulo Gustavo e o marido, Thales Bretas Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 04:22 | Atualizado 05/05/2021 04:34

Marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas usou suas redes sociais para fazer uma homenagem ao companheiro, morto na última terça-feira (4), em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

"Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias... Nossa caminhada tinha tudo pra ser longa! Linda como vinha sendo... tão feliz! E foi muito! Como fui feliz nesses últimos 7 anos que tive o privilégio de conviver com você! Como eu aprendi, cresci! Espero poder passar um pouco do seu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. Você é um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, olhando pela nossa família sempre!!! Eu te amo tanto... e sempre te amarei, pro resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto você foi e é importante pra mim e pro mundo. E continuará sendo, eternamente...

Publicidade

Peço desculpas aos amigos e aos fãs por não conseguir elaborar tudo como gostaria e responder a todos. Estou vivendo um turbilhão de sensações. Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Bjs saudosos...", escreveu o médico.

Paulo Gustavo estava internado no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, desde o dia 13 de março, por conta da Covid-19. Na noite da última terça-feira (4), a assessoria de imprensa do ator soltou um comunicado informando a morte de Paulo Gustavo. Leia:

Publicidade

"Às 21:12h desta terça-feira, 04/05, lamentavelmente o paciente Paulo Gustavo Monteiro faleceu, vítima da Covid-19 e suas complicações.



Em todos os momentos de sua internação, tanto o paciente quanto os seus familiares e amigos próximos tiveram condutas irretocáveis, transmitindo confiança na equipe médica e nos demais profissionais que participaram de seu tratamento.



A equipe profissional que participou de seu tratamento está profundamente consternada e solidária ao sofrimento de todos".