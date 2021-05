Fiuk no 'BBB 21' Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 04:48

Fiuk ficou em terceiro lugar no 'Big Brother Brasil' com 4,62% dos votos. O cantor levou o prêmio de R$ 50 mil. Cleo fez uma homenagem ao irmão nas redes sociais:

"E hoje se encerra mais um capítulo na sua vida, meu filezinho



Foram 100 DIAS!!! E neles o Brasil pode conhecer um pouco do menino fofo, determinado e coração enorme que você é, esse Filipe que eu conheço e amo demais!



Ainda lembro quando você me contou que iria para o BBB.... lembro da apreensão, do sentimento de incerteza, mas também lembro da sua vontade, do seu olho brilhando com a possibilidade, e tudo o que eu pensava era: Como meu irmão é f**!



Você brilhou, se jogou, enfrentou seus medos, se desfez de amarras que te prenderam a vida toda, e eu só consigo sentir orgulho de você, meu amor!!!!



Parabéns, Filipe!!! Vc merece!

Eu te amo".