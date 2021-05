Evelyn Regly lamenta a perda do pai para a Covid-19 Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:09

A influenciadora Evelyn Regly usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para comunicar aos fãs a perda de seu pai, Antonio Regly. Ele foi internado no início do mês passado, após ser diagnosticado com a Covid-19. Pouco tempo após dar entrada no hospital, precisou ser intubado. Evelyn compartilhou um vídeo com registros de alguns momentos do pai ao lado da família e lamentou a perda.

"Te amarei pra sempre, pai. Obrigada por tudo o que me ensinou, pelo pai, amigo, pastor que você foi. Você sempre uniu nossa família, fazia suas comidinhas, sobremesas", escreveu Evelyn, que tem mais de 6 milhões de seguidores. E nós vamos continuar fazendo o seu papel aqui. Ainda não acredito que esse vírus maldito tirou o seu sorriso de nós. Você vai fazer muita, falta pai... Muita mesmo... Descansa em paz", escreveu a Youtuber na legenda do vídeo.