Juliette é homenageada por Mauricio de Sousa Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 17:21

Campeã do 'BBB 21', Juliette Freire está mesmo com a bola toda. A sister acaba de receber uma homenagem de ninguém menos que Mauricio de Sousa. O cartunista retratou a advogada em tirinhas com a personagem Tina, da Turma da Mônica.

Em sua conta oficial, o cartunista disse: "Pediram. Fizemos. Tina e Juliette.". Na tirinha, Tina parabeniza Juliette pelo prêmio no BBB. Ela responde: "Tina? Eita mulinga! Vou chorar!". No fim, Tina repete uma fala que virou meme na voz de Juliette: "Chora, não! Você é maquiadora, se secar, borra..."