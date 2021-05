Buchecha Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 13:03 | Atualizado 06/05/2021 13:20

Engajados em uma campanha para fazer o bem, alguns artistas, entre celebridades e atores mirins, estiveram apoiando o movimento 'Inverno Sem Fome', uma corrente do bem coordenada pelo promoter e apresentador Miltinho Gonçalves.

O evento, que aconteceu no último fim de semana, no Hotel Vogue Squere, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, contou com a presença de nomes como Dudu Nobre, Buchecha com sua filha Giulie Oliveira, além dos atores mirins Pedro Burgareli, Dudu Anulino, Alana Cabral, Alana Calabria, Laís Luna, Diogo Caruso, Yana Sardemberg, Vittória Seixas, Miguel Schimid, Allexandre Colman, Ygor Marçal, Pietra Amaya, Gui Rodrigues, entre outros.



Publicidade

Atores mirins também aderiram a campanha 'Inverno sem fome' Divulgação

Na ocasião, os artistas doaram agasalhos, roupas e cobertores para algumas instituições que cuidam de crianças, como a Casa Ronald Mcdonalds e o Abrigo Minha Casa. A campanha faz parte do calendário dos pequenos e já está em seu 9º ano.



Publicidade

Para alegrar ainda mais o fim de semana desses artistas que não mediram esforços para ajudar ao próximo, ainda mais em época de pandemia, eles foram presenteados com um miniensaio com a fotógrafa Michele Garcia e com a Stylist Letícia Galinari.