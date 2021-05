Hadson Nery Reprodução Instagram

Publicado 08/05/2021 05:00

O ex-BBB Hadson Nery estava com um pé dentro do reality 'No Limite', da TV Globo, que tem seu elenco composto apenas por ex-brothers e sisters. Ele chegou longe na seleção dos participantes e fez até o exame médico. Porém, sua presença na atração acabou sendo vetada após os médicos constatarem um problema nos rins do ex-jogador.



"Eu fiz os exames, estava confiante que entraria no programa, mas acusou pedras nos rins. Sou muito grato à emissora, tenho um carinho enorme pelo Boninho e pelo pessoal da produção. Eu via essa participação como uma nova chance. Fiquei de fora, mas tudo ao seu tempo. Deus sabe das coisas. Vou acompanhar como telespectador, mas com gostinho de quero mais", disse Hadson à coluna.