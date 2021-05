Gil Nogueira Reprodução Instagram

A jaqueta que o Gil do Vigor utilizou na final do 'BBB 21' repercutiu muito na internet, por conta de sua originalidade. A peça, além de conter o nome do economista nas mangas, ainda tem o desenho de um cachorro e o apelido mais famoso do brother expostos nas costas: 'Rei da cachorrada'. Iago Carvalho é o nome do artista por trás da jaqueta. Nascido em Niterói e atualmente morando em São Gonçalo, Após Gil desfilar seu trabalho na mídia, Iago ganhou mais de 100 mil seguidores e passou a ter seu serviço requisitado até por artistas da Globo.

“Todo ano presenteio alguns participantes com meu trabalho. O Gil foi um dos nomes mais cotados pelos meus seguidores para ganhar meu trabalho. Todos estavam ansiosos para ver a jaqueta da cachorrada com o respectivo dono. Não foi nada combinado, fiz o desenho e a jaqueta e deixei no hotel que ele estava aqui no RJ”, conta Igor, que já tem uma nova peça sendo projetada para o economista.

“Se ele quiser, estou aqui para fazer inúmeros trabalhos com ele. Inclusive por conta deste carinho que ele teve com meu trabalho, estou idealizando uma nova jaqueta que irei enviar para ele com outros bordões feitos no programa”, afirma o estilista. Ele ainda está só gratidão pela oportunidade.

“Sentimento de gratidão e reconhecimento profissional. Para quem é artista, o maior sonho é ser reconhecido pelo seu trabalho e acho que consegui realizar uma parcela deste sonho. Ter uma pessoa incrível como Gil do Vigor usando minha peça em um dos programas mais vistos pelo público é de explodir o coração. Sem dúvidas, novas portas e novos caminhos já estão sendo traçados para colher todos esses frutos”, finaliza.

