Paulo Gustavo é homenageado pela Turma da Mônica Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 19:53

Paulo Gustavo recebeu uma homenagem pra lá de especial de Mauricio de Sousa e foi retratado com a Turma da Mônica. O cartunista desenhou o humorista ao lado dos personagens, em uma ilustração que foi divulgada no perfil oficial do desenho, no Instagram. "Paulo Gustavo trouxe tantas cores para nossas vidas. Descanse em paz, querido amigo. Você é eterno", diz a legenda da publicação.