08/05/2021

Manno Góes, autor do sucesso 'Milla', entrou com uma ação na Justiça da Bahia contra a deputada Carla Zambelli (PSL-SP). Ele pede uma indenização por danos morais e materiais pelo uso da música em um vídeo que mostra Netinho cantando o refrão em um ato pró-Bolsonaro. A confusão começou quando a deputada filmou Netinho cantando a música na Av. Paulista, em São Paulo, no sábado passado (1). Manno Góes, que não autorizou o uso da canção, tratou de notificar a deputada para tirar o vídeo do YouTube. Como a deputada não tirou o vídeo, e o compositor protocolou uma ação na noite desta sexta-feira (7). As informações são do site G1.

Na ação, Manno Góes pede a retirada imediata do vídeo com a música do YouTube, sob pena de R$ 5 mil por dia; R$ 100 mil por danos materiais pelo uso da música, que deveria ter sido licenciado pelo autor previamente; mais R$ 100 mil de indenização por danos morais por usar a música do compositor "com vinculação forçada à ideologia e figura política da ré (Carla Zambelli) sem que sequer fosse lhe dada a oportunidade de opinar ou negar a utilização de sua composição".