Danilo Gentili Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 05:00

Uma briga entre Danilo Gentili e Clau de Luca, filiada do PSL, que começou com uma troca de farpas pelo twitter, em setembro de 2019, foi parar na Justiça. O humorista disse, no twitter, que o uso de bots e mavs do partido do PSL eram pagos com verba partidária para atuar. Clau iniciou uma discussão com Gentili, que não se conteve e dirigiu palavras pesadas contra a filiada do partido.

Na sentença, a juíza Tais Helena Fiorini Barbosa faz menção a uma publicação de Gentili e considerou que houve um excesso do humorista naquele post, ao mandar a filiada para aquele lugar, e o condenou a pagar R$ 7 mil a título de danos morais.

A defesa de Clau ficou bem insatisfeita, tendo recorrido objetivando aumentar a indenização para R$ 30 mil, mas não obteve êxito, pois usou um recurso que não é admitido na modalidade processual do juizado especial. Danilo Gentili também recorreu e aguarda julgamento.