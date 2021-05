Léo Santana e Lorena Improta Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 05:00 | Atualizado 09/05/2021 11:51

Mãe de primeira viagem, Lorena Improta assume que demorou para cair a ficha que estava grávida, mas agora não vê a hora de pegar o bebê nos braços. Aliás, tanto ela quanto o pai gigante coruja, Leo Santana. Aos cinco meses de gravidez, Lore jura que ainda não sabe o sexo nem preparou o enxoval. Está na fase de muitos enjoos e muitas mudanças. "Sempre fui uma pessoa ativa, ligada no 220v. De repente, a energia foi lá pro chão. Fiquei um pouco preocupada em não conseguir voltar à rotina normal. Hoje estou melhor, a energia tem voltado", entrega, entre risos. Mais calma, Lore também fala da sua relação com o filho. "A cada semana o bebê dá um salto em desenvolvimento. Eu fico chocada. E esse amor que a gente sente, que vai tão profundo na gente... Não tem nem como explicar".



Qual o maior desafio de estar grávida no meio de uma pandemia?



Eu acho que na parte mais emocional a gravidez por si só já é um momento em que ficamos mais em alerta, mais preocupadas com tudo. A pandemia agrava um pouco isso, essa ansiedade e o cuidado para não me expor a nenhum risco que possa complicar. Alguns planos também acabam sendo postergados, como o chá revelação, que ainda está sem data. Mas temos esperanças de fazer no próximo mês. Aqui em Salvador estamos com as medidas restritivas de horário ainda vigorando, fora que eu também não quero me expor e nem minha família de forma irresponsável.



Como está sua rotina com o isolamento social?



Olha, nas últimas semanas tenho tido uma rotina bem mais leve da que eu tinha antes. Tenho ficado em casa e só saio para compromissos importantes mesmo, como médico e o meu estúdio pra gravar o conteúdo do canal. Fora isso, fico o tempo todo resolvendo as coisas em home office. Tenho respeitado e ouvido bastante o meu corpo, então procuro descansar nos dias em que não estou trabalhando o máximo que posso. Hoje em dia tenho funcionado melhor na parte da tarde (risos). O que é uma mudança enorme para mim. Sempre fui de acordar cedo e ter energia o dia inteiro. Minha energia está voltando aos poucos agora, então tenho conseguido fazer mais coisas.



Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça quando o teste de gravidez deu positivo?



Nossa... Foi uma surpresa, então no primeiro momento eu não sabia muito bem o que pensar (risos). Demorou um pouco para a ficha cair. A gente já estava tentando, mas eu achei que ia demorar um pouco mais, porque fazia só um mês que eu tinha parado com o anticoncepcional.



Sofreu muito com os sintomas da gestação? Quais?



Eu ainda estou sofrendo com os enjoos e acho que isso vai até o final da gestação. Pelo menos com a minha mãe foi assim e comigo está sendo também. No início, o cansaço também pegou forte pra mim. Sempre fui uma pessoa ativa, ligada no 220v. De repente a energia foi lá pro chão. Fiquei um pouco preocupada em não conseguir voltar à rotina normal. Hoje estou melhor, a energia tem voltado. Estou com mais acne também. Mas tudo isso tenho encarado de uma forma muito tranquila. Sei que é um momento de muitas mudanças para o meu corpo e tenho respeitado esses momentos, essas marcas.



Pegou ranço de algum alimento ou começou a comer algo que você não gostava antes?



Nossa! De muitos (risos). Não consigo comer muita coisa ainda. Procuro não me forçar muito, mas pelo menos comer o que preciso para a saúde do bebê. Massa geralmente consigo comer bem, agora proteínas como carne vermelha e de frango já é algo que me dá enjoo. Tem mais um monte de coisa que me dá enjoo.



Quando planejou esse bebê com o Léo não teve receio de vir na pandemia?



Era um pensamento que a gente tinha, mas ao mesmo tempo estávamos muito seguros de que era o momento certo. É claro que achei que ainda tentaríamos por alguns meses, mas toda criança é uma benção. Estou em um momento de extrema realização na minha vida. Sempre quis construir a minha família. É uma experiência transformadora!



Já estavam tentando há muito tempo?



Não, foi bem rápido. Eu parei com o anticoncepcional no final do ano passado, acho. No mês seguinte já descobri que estava grávida.



Acabando a pandemia, o Léo pretende colocar o pé no freio na estrada para estar mais presente como pai? Chegaram a conversar sobre isso?



A gente tem vivido um momento de cada vez. Tentamos não ficar projetando algo que está muito incerto ainda para não ficarmos ansiosos. A gente conversa sobre isso, mas muito por cima ainda. O trabalho do Léo envolve bastante a estrada, mais do que eu, mas a gente sempre foi muito ciente disso. Nós dois fazemos o que amamos. Só Deus sabe como será nos próximos meses e anos. Não importa como seja, vamos estar juntos e visando sempre o melhor para a nossa família.



Decidiu se quer parto normal ou cesárea?



Ainda não parei para pensar nisso com mais objetividade. Eu sou extremamente ansiosa, (risos), então tenho procurado ver uma coisa por vez. Agora estamos focados no chá revelação, em como vamos fazer isso, e já estamos pensando no quartinho também. É claro que não quero deixar nada para último momento, então espero que até o sexto ou sétimo mês de gestação eu já esteja com as coisas mais prontas, mas tudo tem o seu tempo certo.



Tem receio com a questão da amamentação que costuma ser complicado nos primeiros dias?



Procuro não ficar preocupada com isso. É bem o que falei antes sobre viver um dia por vez. Tenho conversado com as minhas médicas a respeito, mas não quero ficar com medo antecipado dessa experiência.



Acha que amadureceu de alguma forma depois de engravidar?



Com certeza! Eu tenho dito que a gente se torna mãe já na gestação. Toda a minha perspectiva de vida e de prioridades deram uma mudada. Hoje tudo o que faço é pensando no bebê. E isso traz um amadurecimento das escolhas que tomamos, de como encaramos o nosso dia e as escolhas que temos pela frente.



O que tem sido mais difícil pra você nesta gestação?



Por enquanto os enjoos são bem complicados, porque me impede de comer muita coisa que eu preciso. Estou tomando os remédios para o enjoo e procurando me manter dentro das instruções que a minha nutricionista me passou, mas sempre ouvindo muito o meu corpo, sem forçar nada.



Como está a expectativa para seu primeiro dia das mães?



Ah, vai ser uma grande emoção, eu acho. Tenho estado bem mais emotiva ultimamente , bem mais chorona e carente. Viver esse momento do dia das mães gestando uma vida vai ser único, com certeza.



Como tem sido fazer seus vídeos de dança grávida? Tem pegado mais leve? Requebrado menos?



Eu tenho pegado mais leve, sim. No início da gravidez eu estava bem preocupada, procurava não me forçar muito nas coreografias. As pessoas até comentavam que eu estava meio sem ânimo nas danças, mas era preocupação mesmo. Hoje estou mais tranquila, mas mesmo assim tomo bastante cuidado, procuro não me forçar além do meu limite atual. Antigamente eu gravava de cinco a seis vídeos em um dia. Hoje em dia gravo apenas três.



E o enxoval? Já preparou? Vai fazer aqui mesmo ou pretende trazer de fora?



Ainda não preparei o enxoval e não pensei ainda sobre. Não sei se conseguiria trazer de fora porque é muita coisa, o dólar está bem alto, são taxas altas também e a gente não vai viajar para comprar essas coisas. Provavelmente vou fazer por aqui mesmo.



Já começou os preparativos do quarto do bebê?



Começamos a planejar o quarto, sim. Estamos falando com uma arquiteta, mas tudo ainda está no papel. Não começamos a mudar as coisas ainda.



Pretende ter mais filhos?



Isso é um grande debate aqui em casa, vou te contar. Eu quero mais um sim, amaria ter um casal, mas o que vier é benção. Sempre quis ter dois filhos, mas o Léo quer três. Vamos ver como vai ser nos próximos anos. Eu acho que dois já está bom demais (risos).



Agora que é mãe, teremos Lore Improta no Carnaval do ano que vem (se tiver)?



Eu ia amar! Se tiver Carnaval no ano que vem eu quero sim, pretendo estar pronta para trabalhar.



Pretende ter babá em casa pra ajudar?



Por enquanto a ideia é sermos eu e o Léo. Talvez minha mãe nos primeiros meses para nos ajudar com tudo. Não pensamos no momento em ter uma babá.



O que mais te surpreendeu ao se tornar mãe?



O amor que é gerar uma vida. A forma como a natureza é tão sábia, é tão certeira nesse processo todo de gestação. Como nosso corpo se torna um universo que cria constantemente. A cada semana o bebê dá um salto em desenvolvimento. Eu fico chocada. E esse amor que a gente sente, que vai tão profundo na gente. Não tem nem como explicar.