Paulo Gustavo, caracterizado como dona Hermínia, dá mamadeira pra um dos filhos Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 06:48 | Atualizado 09/05/2021 14:02

Neste Dia das Mães, Thales Bretas fez um texto emocionado em homenagem à mãe e ao marido, Paulo Gustavo. O dermatologista postou uma foto do ator caracterizado como Dona Hermínia, dando mamadeira para um dos filhos do casal com a seguinte legenda:

"As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou pra mim um pãe tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na foto, ele amamentava Gael enquanto no set de filmagem! Te amo PG!

A outra é minha mãezinha quando conheceu os netos, a continuação da nossa família. Como você foi sempre presente e amorosa todo o tempo comigo! Tenho certeza que deu tudo o q pôde. Te amo!! Amo vocês pra sempre!!!".